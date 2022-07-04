Гендиректор ирландского лоукостера Ryanair Майкл О'Лири предупредил, что в ближайшие пять лет цены на перелеты будут расти.

Об этом он заявил в интервью Financial Times.

Сейчас, по его словам, перелеты очень дешевы, чтобы приносить компаниям прибыль на фоне растущих отраслевых расходов.

— Это очень дешево. Каждый раз, когда я лечу в Станстед, я нахожу абсурдным, что поездка поездом в центр Лондона дороже билета на самолет, – сказал Майкл О'Лири.

Он ожидает, что сочетание высоких цен на нефть и экологические сборы поднимет средний тариф Ryanair с 40 евро до 50-60 евро в среднесрочной перспективе.

Майкл О'Лири также критиковал британское правительство и Brexit, назвав его «катастрофой», из-за которого авиакомпании теперь не могут легко нанимать европейских сотрудников, что, по словам представителей отрасли, усугубило нехватку персонала в этом году.

— Это, несомненно, одно из неминуемых последствий катастрофы, которой стал Brexit, – сказал CEO Ryanair.

Отмечается, что Ryanair хеджировала большую часть своих будущих потребностей в топливе до конца этого года по цене 65 долларов за баррель до вторжения РФ в Украину.

Однако гендиректор лоукостера по-прежнему считает, что тарифы вырастут, а цены на нефть останутся «структурно высокими» в течение следующих четырех или пяти лет.

Напомним, гендиректор лоукостера Ryanair Майкл О'Лири обещает, что Ryanair станет «первой авиакомпанией, которая вернется в Украину, когда это будет безопасно сделать.