«Укрзалізниця» изменила маршруты курсирования трех поездов, которые следуют в Полтаву. В компании назвали это вынужденными действиями по техническим причинам.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».
Речь идет о таких поездах:
Эти поезда вместо Миргорода и Полтавы-Киевской будут временно следовать через Ромодан, Кременчуг и Полтаву-Южную. Время в пути увеличится примерно на 5 часов.
— Приносим извинения за неудобства. В случае необходимости для уточнения информации о вариантах пересадок обращайтесь к вокзальным дежурным или поездным бригадам, — добавили в компании.
Ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» с 16 апреля возобновляет железнодорожное сообщение с деблокированным Черниговом и рядом населенных пунктов области.
«Укрзалізниця» изменила маршруты курсирования трех поездов, которые следуют в Полтаву. В компании назвали это вынужденными действиями по техническим причинам.
Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».
Речь идет о таких поездах:
Эти поезда вместо Миргорода и Полтавы-Киевской будут временно следовать через Ромодан, Кременчуг и Полтаву-Южную. Время в пути увеличится примерно на 5 часов.
— Приносим извинения за неудобства. В случае необходимости для уточнения информации о вариантах пересадок обращайтесь к вокзальным дежурным или поездным бригадам, — добавили в компании.
Ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» с 16 апреля возобновляет железнодорожное сообщение с деблокированным Черниговом и рядом населенных пунктов области.