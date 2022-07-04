«Укрзалізниця» изменила маршруты курсирования трех поездов, которые следуют в Полтаву. В компании назвали это вынужденными действиями по техническим причинам.

Об этом сообщает пресс-служба «Укрзалізниці».

Речь идет о таких поездах:

№722 Киев — Харьков;

№22 Львов — Харьков;

№150 Черновцы — Полтава.

Эти поезда вместо Миргорода и Полтавы-Киевской будут временно следовать через Ромодан, Кременчуг и Полтаву-Южную. Время в пути увеличится примерно на 5 часов.

— Приносим извинения за неудобства. В случае необходимости для уточнения информации о вариантах пересадок обращайтесь к вокзальным дежурным или поездным бригадам, — добавили в компании.

Ранее сообщалось, что «Укрзалізниця» с 16 апреля возобновляет железнодорожное сообщение с деблокированным Черниговом и рядом населенных пунктов области.