Папа Римский Франциск заявил, что после поездки в Канаду в июле хотел бы «как можно скорее» посетить Москву и Киев.

Об этом он сказал в интервью Reuters.

Франциск считает поездку в Россию в актуальных условиях более вероятной, хотя ни один папа никогда не посещал Москву, а он сам публично осуждает войну России против Украины.

— Первое, что нужно сделать, это поехать в Россию, чтобы попытаться как-то помочь, но я бы хотел побывать в обеих столицах, — сказал понтифик.

В мае в интервью Папа Римский рассказал о своих попытках добиться прекращения огня в Украине, которые пока не привели к результату. В первый же день российского вторжения Франциск говорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским, а вместо звонка президенту РФ Владимиру Путину лично посетил российского посла, чтобы передать ему просьбу прекратить боевые действия. Затем он передал для Путина сообщение о том, что готов для встречи с ним приехать в Москву, однако Россия проигнорировала эту просьбу.

Папа Римский также сообщил, что надеется встретиться с патриархом Московским и всея Руси Кириллом в сентябре в Казахстане в ходе VII съезда лидеров мировых и традиционных религий. Они должны были встретиться еще в июне в Иерусалиме, однако Ватикан отложил встречу, поскольку она «в это время могла привести к большой путанице».

Ранее Папа Римский Франциск обратился к паломникам на площади Святого Петра в Риме и призвал побуждать себя каждый день думать о том, как можно помочь Украине.