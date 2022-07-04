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Американские офицеры-ветераны на добровольных началах тренируют украинских военнослужащих неподалеку от передовой.

Об этом пишет The New York Times.

Издание подробно рассказывает про двух подполковников — один служил морпехом, другой в армейском спецназе и оба застали много конфликтов.

В частности, Перри Блэкберн-младший приехал инструктором в Украину с 34 годами военной службы за плечами, пройдя Ирак, Афганистан, Сомали и Иорданию. Тут, на месте он находится в статусе гражданского лица.

— Было бы расточительством не использовать свои таланты в трудную минуту, — сказал 60-летний американец, находящий деньги для своей деятельности на ресурсах для онлайн-пожертвований.

Непосредственно подполковник учит украинских бойцов азам военногоскусства: меткой стрельбе, маневрам, тактической медицине, обустройству позиций. Все это они делают без малейшей помощи из Пентагона.

— У нас нет связи с военными США, и точка, — отметил Перри Блэкберн-младший

Еще один подполковник в отставке Эндрю Милберн собрал добровольцев, которые будут давать украинской армии советы и обучать новобранцев. Инструкторские задачи они выполняют в 15-20 километрах от линии фронта.

— Мы можем выполнять работу, а США могут сказать, что они не имеют к нам никакого отношения, и это абсолютно верно, — пояснил офицер.

Бывший командир полка морпехов благодаря контактам со своими приятелями и знакомыми смог наладить целую сеть тренировочных лагерей специального назначения. Через них уже прошли около 2,5 тысяч солдат. Однако на официальном уровне США и партнеры в Европе не помогают этой инициативе.

— Они так боятся, что произойдет что-то плохое, и это будет выглядеть так, как будто это было прерогативой правительства. Мы персоны нон грата, — акцентировал Эндрю Милберн.

Подпоковник Перри Блэкберн-младший также потребовал от США не мешкать с поставками тяжелого вооружения и перестать бояться российской реакции.

— Они разрушают целые города, убивают мирных жителей без разбора. Если это не эскалация, то что? Я не вижу, чтобы это было похоже на годы до Вьетнама. Для меня это больше похоже на годы перед Второй мировой войной. Оглядываясь назад, люди будут удивляться, почему мы не сделали больше раньше, — подытожил он.

Напомним, американский подполковник создал группу для противостояния «вагнеровцам».