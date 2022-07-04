Чтобы восстановить города Украины на ближайшие десять лет необходимо 750 миллиардов долларов инвестиций.

Об этом рассказал в интервью УНИАН глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой, таможенной политики и секретарь Национального совета по восстановлению Украины Даниил Гетманцев.

По его словам, Украине потребуется 750 миллиардов долларов на десять лет для восстановления страны.

— Если мы говорим о необходимом уровне инвестиций для Украины на десять лет, это 750 миллиардов долларов. Но это не только денежные средства доноров, но и частные инвестиции. Треть – это частные инвестиции, которые мы также стремимся привлечь, – говорит нардеп.

Гетманцев добавил, что на первом этапе для поддержания устойчивости планируется привлечь около 60 миллиардов долларов.

— Во-первых, мы должны обеспечить проведение тех реформ, которые незавершенны. Речь идет об антикоррупционной реформе, судебной реформе и завершении того процесса, который начат давно. Эти средства необходимы для обеспечения макрофинансовой стабильности, и это, наверное, наибольшая часть этих средств, – объяснил он.

Во-вторых, стране нужно развитие логистики.

— Мы должны разрушить узкое горлышко, которое не дает нам возможности поставлять товары за границу. Также мы должны обеспечить энергосбережение, чтобы сократить потребление газа, это стратегически для нас. В общей сложности это 15 целей на эти 60 миллиардов долларов, – добавил он.

Напомним, замглавы Офиса Президента Кирилл Тимошенко сообщил, что в каждой области Украины создали каталог с перечнем объектов, которые планируют восстанавливать или строить после окончания войны.