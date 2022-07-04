Президент РФ Владимир Путин приказал своему министру обороны Сергею Шойгу дать «отдых» войскам, участвовавшим в оккупации Луганской области.

Об этом пишет российский пропагандистский ресурс ТАСС.

Он сказал, что эти подразделения армии РФ «должны отдохнуть» и «нарастить свои боевые возможности».

Отметим, что фактически глава России признал, что его армия во время боев в Луганской области потеряла свой наступательный потенциал и не может дальше вести боевые действия.

В то же время Владимир Путин призвал группировки захватчиков «Восток» и «Запад» выполнять задачи «по плану».

Кроме того, он пообещал наградить всех военнослужащих, которые «отличились» во время оккупации Луганской области.

Напомним, что Владимир Путин нечасто публично отдает приказы по поводу войны в Украине. К примеру, 21 апреля он на камеру назвал нецелесообразным штурм «Азовстали» в Мариуполе, приказал его прекратить и взять завод в осаду. Но после этого наступление россиян там не прекратилось.

Ранее сообщалось, что украинские военные покинули Лисичанск Луганской области. Вооруженные Силы Украины отошли с занимаемых позиций.