Дела с предателями на оккупированной Херсонщине у России будут продолжать идти плохо, так как любая медийность у коллаборантов сделает их целью номер 1 для партизан.

На эту тему высказался директор по исследованиям российской армии в Центре военно-морского анализа Майкл Кофман.

По словам военного эксперта, на сотрудничество с российской оккупационной администраций публично пойдет очень мало людей, так как они прекрасно понимают, что за измену придется отвечать и не всегда в суде. Очень часто кара настигнет их от рук местного движения Сопротивления.

— Я думаю, что России будет очень трудно установить стабильную администрацию в этих регионах, поскольку наиболее вероятными жертвами будут видные коллаборационисты, — акцентировал Майкл Кофман.

А остальное население враждебно настроено к захватчикам и ждет украинских сил, которые планомерно продвигаются к Херсону, освобождая отдельные села в области.

Напомним, американская разведка видит расцвет партизанщины в Херсонской области.