Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто высказал намерение прикладывать усилие для того, чтобы Украина получала еще меньше вооружения от стран НАТО.

Об этом он заявил в инвервью HungaryToday.

Начальник дипломатического ведомства отметил, что немедленное подписание мира между Украиной и Россией «отвечает интересам Венгрии»

— Каждая минута войны в Украине представляет угрозу безопасности, — сказал Петер Сийярто.

Для достижение вышеупомянутого перемирия он хочет, чтобы Украина получала меньше оружия от членов альянса. Венгерский чиновник назвал это «мудрым решением».

— Поскольку это грозит еще большей трагедией, — добавил глава МИД Венгрии.

Напомним, председатель ВРУ Стефанчук говорил, Венгрия упорно продолжает поливать грязью Украину и отбеливать Россию.