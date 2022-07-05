Шотландия и Уэльс приняли решение выделить военную помощь Украине на общую сумму в 100 миллионов фунтов стерлингов.

Об этом написал в Twitter премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

«Правительство Уэльса выделило 35 миллионов на военную поддержку Украине, а валлийские семьи приняли 3000 беженцев, — говорится в сообщении.

Он добавил, что 65 миллионов фунтов выделила и Шотландия, также объявив о готовности принять беженцев из Украины.

«Я только что разговаривал с первым министерством Шотландии Николой Стерджен, чтобы провозгласить успех сотрудничества Великобритании по поддержке Украины. Я поблагодарил правительство Шотландии за вклад в размере 65 миллионов фунтов в увеличение военной помощи Великобритании Украине до 2,3 миллиарда фунтов и усилия по предоставлению жилья 6000 украинских беженцев», — написал премьер Британии.

Напомним, власти Одессы вписали британского премьера Бориса Джонсона в звание почетного гражданина города.