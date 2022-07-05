Правительство Великобритании сегодня вводит новые экономические, торговые и транспортные санкции против Беларуси, поскольку режим Александра Лукашенко продолжает активно содействовать вторжению российских войск в Украину.

Соответствующее сообщение размещено на сайте Кабинета министров Великобритании.

Как отмечается, пакетом распространены некоторые значительные ограничительные меры против России на Беларусь, включая запрет на импорт и экспорт товаров на сумму около 60 миллионов фунтов.

Это включает: экспорт товаров нефтепереработки; экспорт передовых технологических компонентов; экспорт предметов роскоши, включая британские произведения искусства и дизайнерские сумки; импорт белорусского чугуна и стали.

Правительство Великобритании также ограничивает доступ Беларуси к британскому сектору финансовых услуг мирового класса-запрещает большему количеству белорусских компаний выпускать долговые обязательства и ценные бумаги в Лондоне.

В правительстве отмечают, что «белорусский режим активно способствовал путинскому вторжению, позволяя России использовать свою территорию, чтобы зажать Украину, запуская войска и ракеты со своего рубежа, позволяя летать российским самолетам через их воздушное пространство». Также Александр Лукашенко открыто поддержал нарратив Кремля, утверждая, что Киев провоцирует Россию», чтобы оправдать кровавое вторжение Путина.

— Сегодняшние мероприятия базируются на широкомасштабных мероприятиях, которые правительство Великобритании ввел в отношении Беларуси, включая повышение на 35% тарифов на ряд товаров, происходящих из Беларуси, и санкции против Лукашенко и чиновников правительства за нарушение прав человека и подрыв демократии, — отмечается в сообщении британского правительства.

Ранее сообщалось, что Шотландия и Уэльс приняли решение выделить военную помощь Украине на общую сумму в 100 миллионов фунтов стерлингов.