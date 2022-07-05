Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба призвал прекратить финансировать военную машину РФ и отметил, что Россия зависит от перевозок экспортных грузов иностранными судами.

Об этом он написал в Twitter.

Как отметил министр, ориентированная на экспорт экономика России в значительной степени зависит от морских перевозок, которые обеспечиваются иностранными флотами.

— Призываю партнеров: ограничьте доступ России к своим услугам и истощите военную машину Путина. Ведь то, что сегодня действительно Россия экспортирует в мир, — это смерть, кризис и ложь, — добавил министр.

Ранее Дмитрий Кулеба сообщил, что одним из основных пунктов седьмого пакета санкций Европейского Союза против России должна стать полная изоляция мировой морской торговли, поскольку некоторые частные компании Греции перевозят российскую нефть.