В штаб-квартире НАТО в Брюсселе во вторник подписаны протоколы о вступлении Швеции и Финляндии в Североатлантический союз.

Свои подписи поставили представители всех 30 стран-членов НАТО и Швеции с Финляндией, сообщает радио Свобода.

В своих выступлениях генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и главы МИД Финляндии и Швеции, подписавшие документ, назвали сегодняшний день «историческим». Они отметили, что вступление двух стран в союз будет способствовать не только укреплению их безопасности, но и усилит безопасность НАТО в целом.

Россия на сегодняшнем заседании прямо не упоминалась, однако именно российское вторжение в Украину стало главным аргументом для того, чтобы две традиционно нейтральные страны решили вступить в Североатлантический союз.

Официальную заявку Финляндия и Швеция подали в середине мая. Решение об их принятии в НАТО было принято в рекордно короткие сроки - о нём было объявлено уже в конце июня на саммите в Мадриде. Единственным серьёзным препятствием были требования Турции, относительно которых стороны пришли к соглашению.

Для того, чтобы Швеция и Финляндия стали полноправными членами НАТО, необходима ратификация подписанных сегодня документов парламентами всех 30 стран союза.

Представители российских властей, комментируя вступление двух стран в НАТО, заявляли, что, с одной стороны, осуждают его, с другой, не видят в нём особых проблем, поскольку у России нет территориальных споров с этими странами. При этом в случае размещения в Финляндии и Швеции инфраструктуры НАТО с российской стороны обещаны некие ответные меры.

Напомним, что Североатлантический совет 29 июня официально начал процесс вступления Финляндии и Швеции.