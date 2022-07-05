Китайский лидер Си Цзиньпин отказался от предложения главы кремлевского режима Владимира Путина посетить Россию.

Об этом сообщают японские СМИ.

Путин пригласил его во время личной беседы, которая состоялась 15 июня.

В свою очередь, председатель КНР отказался, объяснив это тем, что в ближайшее время «делать это будет сложно» якобы из-за коронавирусных ограничений.

При этом японские журналисты считают, что на самом деле причиной стало то, что визит Си в РФ может привести к «дальнейшему углублению конфликта Китая с США и Европой».

В свою очередь, спикер Кремля Дмитрий Песков это отрицает, утверждая, что глава Китая приглашение не отклонял, и оно все еще в силе.

— По мере того, как все ослабления ковидных ограничений позволят, конечно, визиты будут осуществлены, — цитируют его кремлевские СМИ.

Напомним, агентство Bloomberg сообщало, что глава Китая Си Цзиньпин мог просить Владимира Путина не совершать масштабное вторжение в Украину во время зимних Олимпийских игр, которые проходили в феврале в Китае.