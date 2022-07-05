Украинские военные отбили штурм оккупантов в направлении населенных пунктов Казачья Лопань и Сосновка, что в Харьковской области. Поэтому россияне были вынуждены отойти на предыдущие позиции.

Об этом в медиацентре «Украина — Укринформ» сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины Александр Мотузяник.

По его словам, российские военные сосредоточились на удержании ранее захваченных позиций. Оккупанты также пытаются нарушить логистическое обеспечение ВСУ в районе села Циркуны. Для этого они дистанционно заминировали местность и ударили с вертолетов Ка-52 в районе Петровки.

В то же время на Славянском направлении, как утверждает Мотузяник, ситуация сейчас более сложная. Там ВСУ пытаются не дать россиянам создать условия наступления на Славянск. Оккупанты пошли на штурм в направлении сел Долгенькое и Мазановка, боевые действия продолжаются.

Также россияне нанесли авиационный удар с использованием двух Ка-52 в районах Дибровного и Богородичного. В направлении села Долина украинские военные успешно отразили штурм противника. Мотузяник резюмировал, что россияне сейчас совершают обстрелы в сторону позиций ВСУ вдоль всей линии фронта.

Напомним, что днем 5 июля российская авиация атаковала ракетами Х-59 портовую инфраструктуру Очакова и Черноморска.