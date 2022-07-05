Россияне готовятся «мобилизовать» украинцев, которые остались на оккупированных участках южных областей Украины — Запорожской и Херсонской.

Об этом предупреждает Центр национального сопротивления.

В нарушение всех конвенций россияне планируют насильно забрать в свои формирования граждан Украины.

— По нашим данным, враг начал подготовку к призыву в Бердянске, где руководителям ОСМД дали распоряжение подать списки жильцов домов призывного возраста. Нелишне напомнить, что условием для мобилизации является российский паспорт, выдачей которого россияне занимаются на оккупированных территориях, — предостерегают в Центре.

Помимо юга Украины, Россия наращивает темпы незаконной мобилизации в оккупированных районах Луганщины, в частности, под ружье поставили всех мужчин с луганского мясокомбината и культурных работников города.

Напомним, представительство президента Украины в Автономной Республике Крым призывает крымчан саботировать мобилизацию российских захватчиков.