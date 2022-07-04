Представительство президента Украины в Автономной Республике Крым призывает крымчан саботировать мобилизацию российских захватчиков.

Об этом говорится в публикации на официальной Facebook-странице.

«Призываем наших граждан во временно оккупированном Крыму сделать все возможное для избежания любого участия в военных формированиях страны-агрессора. Саботируйте решения оккупантов! Помните, ваша жизнь – самое дорогое, что у вас есть! Если вы все же не сможете избежать мобилизации и вас будут привлекать к участию в войне, то при первой же возможности сдавайтесь в плен. Этим вы сохраните свою жизнь и не будете выполнять преступные приказы. Важно! Выполнение преступных приказов, которые могут привести к жертвам среди гражданского населения или разрушению гражданской инфраструктуры, будут квалифицированы как преступления без сроков давности, следовательно, рано или поздно вы понесете предусмотренную законодательством Украины и международным правом ответственность. Даже если вы были мобилизованы на войну с Украиной принудительно», - говорится в сообщении.

На днях на ресурсах оккупационной администрации РФ во временно оккупированном Крыму появился указ так называемого «главы республики крым», которым создана так называемая «призывная комиссия по мобилизации», утверждено положение о ней и поручено создать в «муниципальных районах и городских округах» соответствующие комиссии более низкого уровня.

Указанные шаги оккупационной администрации свидетельствуют о том, что РФ готовится к проведению мобилизации на временно оккупированной территории. Граждан Украины в оккупированном Крыму снова планируют принуждать воевать против собственного государства, как это уже происходит с теми, кого оккупанты незаконно призвали на срочную службу, отмечают в представительстве президента Украины.