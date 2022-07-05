На данный момент Североатлантический альянс не готов приходить на территорию Швеции или Финляндии в военном отношении.

Об этом пишет Digi24 со ссылкой на замгенсека оборонительного союза Мирчу Джоанэ.

По словам представителя НАТО, финнская и шведская армии достаточно крепки, чтобы постоять за свои страны.

— Мы не планируем дополнительного присутствия в этих двух странах, у них сильные национальные силы. У них есть возможности сами себя защищать, — отметил Мирча Джоаэне.

После чего добавил, что баз в Швеции и Финляндии не будет, так как они «крайне зрелые в военном и стратегическом плане».

Напомним, Финляндия заявила о готовности воевать с Россией, если это потребуется.