Советник главы Офиса президента Алексей Арестович считает, что российская армия уже достигла пика своей боевой готовности и уже не будет сильнее в войне против Украины.

Такое мнение он высказал во время традиционного прямого эфира с Марком Фейгиным, пишут НикВести.

Рассказывая о ситуации на линии фронта, Алексей Арестовия отметил, что две российские боевые тактические группы ушли с запорожского на херсонское направление, где по-прежнему продолжаются очень серьезные артиллерийские бои.

— И они радостно пытаются останавливать движение наших войск в общем направлении на юг от Кривого Рога. Там у них болит, туда они перебрасывают войска. Контрнаступления на Херсон нет. Там есть контрнаступательные действия, это все тактика. Но тем не менее, она все равно дает свои плоды, потихоньку «съедает» плацдарм. Эти добрые люди хотят это купировать, причем ценой переброски войск с Запорожья, что тоже является очень важным направлением, на херсонское, - сказал Алексей Арестович.

Он отметил, что с Российской Федерации так и не были переброшены резервы на фронт, а видна лишь переброска войск с одних участков фронта на другие.

— Мы все еще не видим резервов, вновь прибывающих с Российской Федерации, видим пока только переброску с одних участков фронта на другой. Это грустно для «наступающих», российские войска уже даже нельзя назвать наступающими, для сторон. Это грустно для той стороны, которая думает, что она все еще наступает, и пытается решить какие-то задачи. Не заладилось что-то с мобилизацией, переброской, с восстановлением боеспособности. Я уверен, что где-то они даже что-то перебросят, но вот эта пауза в темпах — это предвестница очень больших неприятностей в ближайшее время. Они заключаются в том, что резервов не будет, и придется на участке 1300 километров кидать резервы. Ты представляешь, какая трагедия, между Херсоном и Запорожьем 313 километров. Что бы мог сказать даже гражданский человек о состоянии вооруженных сил, которые вынуждены перебрасывать два батальона на расстояние 300 километров для того, чтобы купировать угрозу, которая там возникает. Это абсолютно другое операционное направление. Если перебрасывают на такие дистанции — это признак очень тяжелого положения дел с личным составом, техникой. Во вторую мировую войну это был бы переброс с фронта на фронт. До чего надо довести фронт, чтобы с другого участка фронта снимать и кидать туда войска?! За время вот этой лисичанско-северодонецкой операции они поднялись на пик своей боевой готовности. Больше и сильнее российская армия уже вряд ли будет в этой войне. Чем то, что они достигли там, по состоянию 2 - 3 недели назад. И если там не объявят полную мобилизацию, во что я в принципе не верю. Это просто видно. Не видно перебросок резервов с территории Российской Федерации, практически нет. Метаются между направлениями, даже на участке, где сосредоточены основные силы: Изюм и Бахмут. Конечно, они продолжат наступление, но оно у них не будет получаться. Они на плечах попытались заскочить сразу в населенные пункты, которые мы оставляем, и не вышло. Потому что мы так оставляем хитро, что сразу прилетает в ответ, - сказал Алексей Арестович,

Ранее сообщалось, что Алексей Арестович считает, что захват Лисичанска — это «последний успех российской армии в Украине».