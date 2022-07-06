Спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент намерен до конца 2022 года принять все законопроекты, необходимые для начала переговоров о вступлении в Евросоюз.

Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

— Мы сейчас работаем как раз в этом направлении. Верховная Рада вместе с Кабинетом министров подготовила план законопроектных работ, который касается вопросов, связанных с четкой картой принятия законов до конца этого года, — заявил Руслан Стефанчук.

Глава парламента допустил, что с некоторыми законопроектами могут возникнуть трудности с их поддержкой в зале Верховной Рады.

— Но надо уметь принимать непопулярные решения, потому что от этого зависит наш путь и наше движение в Европейский Союз. Верховная Рада настроена на работу, мы и далее остаемся открытыми для дискуссии, но никто не собьет нас с правильного пути, мы идем в направлении ЕС, мы возвращаемся домой, — заявил Руслан Стефанчук.

1 июля президент Украины Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук подписали совместное заявление о достижении полноправного членства в Евросоюзе.