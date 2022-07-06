Министр обороны Британии Бен Уоллес доложил Палате общин о начале обучения украинских военных в Соединенном Королевстве.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на парламента Британии.

В записке, адресованной Палате общин, он напомнил, что в ответ на российское вторжение «правительство Великобритании оказывает Украине военную помощь в размере 2,3 млрд фунтов стерлингов», что предполагает, в частности, «обязательство возглавить инновационную программу по обучению до 10 тысяч украинских новобранцев».

По его словам, первая группа военных ВСУ недавно прибыла в Великобританию. Учения будут проходить на военных полигонах в разных регионах страны и будут проводиться бойцами 11-й бригады поддержки сил безопасности.

Бен Уоллес отметил, что украинские солдаты пройдут курс базовой подготовки британских военных — по владению оружием, оказанию первой помощи на поле боя, полевой работе, тактике патрулирования, а также правовым основам относительно вооруженных конфликтов. Каждый курс продлится несколько недель.

— Наша цель — увеличить масштабы и частоту этих курсов в соответствии с требованиями Украины, — отметил министр.

Он рассказал, что обсуждает с международными партнерами варианты их участия в программе обучения путем выделения инструкторов и оборудования.

— Мы ожидаем, что пакет учебных программ будет со временем развиваться, — отметил Бен Уоллес.

Он назвал эту работу приоритетной для министерства обороны, поскольку она служит укреплению потенциала украинских Вооруженных Сил и демонстрирует постоянное лидерство Великобритании в ответе на агрессивную российскую войну».

Отдельные детали этой программы остаются «тайной в целях безопасности», подчеркнул он.

Напомним, Шотландия и Уэльс приняли решение выделить военную помощь Украине на общую сумму в 100 миллионов фунтов стерлингов.