Сотрудничество с Данией по восстановлению Николаева после войны продолжается.

Об этом рассказал мэр Николаева Александр Сенкевич на брифинге в Украинском медиацентре.

Он отметил, что Николаев со своей стороны уже сейчас начинает работу над тем, чтобы молодежь получала образование по специальностям, которые будут полезны при восстановлении украинских городов.

— Уже была встреча с датским бизнесом, где сообщал, что нам нужно. И уже хотим даже заниматься тем, чтобы корректировать профессионально-техническое образование, чтобы у нас в Украине и Николаеве не было много экономистов, юристов и менеджеров международного туризма. А было больше с профессиями, которые помогут восстанавливать город и государство и были обучены не по старым программам, а по тем, которые нужны иностранному бизнесу, чтобы здесь запускать процессы восстановления, — отметил он.

Напомним, что Копенгаген выразил намерение потратить на отопительные нужды Николаева пакет помощи на 13,5 миллионов евро.