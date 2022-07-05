Копенгаген выразил намерение потратить на отопительные нужды Николаева пакет помощи на 13,5 миллионов евро.

Об этом пишет ЕП, ссылаясь на выступление министра иностранных дел Дании Еппе Кофода на конференции по восстановлению Украины в Лугано.

Глава дипломатического ведомства подчеркнул, что в Копенгагене помнят про Николаев, который правительство Дании согласилось принять под свою опеку.

— Также есть и настойчивые потребности в теплоснабжении, обогреве и жилом секторе Николаева и в других частях Украины. Сегодня я с удовольствием могу объявить, что мы предоставим финансовый пакет в размере 13,5 млн евро для того, чтобы поддержать конкретные меры в этой сфере, которые будут воплощены в зиму, — отметил Еппе Кофод.

Напомним, Дания откликнулась на предложение президента Владимира Зеленского и согласилась помочь Украине с восстановлением Николаева. Соответствующее заявление сделала премьер-министр Метте Фредериксен.