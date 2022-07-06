Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейскому союзу необходимо разработать экстренные планы, чтобы подготовиться к полному прекращению поставок российского газа.

Об этом она сказала во время выступления в Европарламенте и в Страсбурге, сообщает Европейская правда.

— Нам также необходимо сейчас готовиться к дальнейшему прекращению поставок газа и даже к полному прекращению поставок российского газа, — заявила она.

Фон дер Ляен подчеркнула, что Владимир Путин использовать энергию как оружие и ЕС должен быть готов к перебоям в снабжении.

Кроме того, она добавила, что Еврокомиссия в скором времени представит план для ЕС по реагированию в случае чрезвычайной ситуации.

— Мы будем работать, чтобы защитить наш единый рынок и промышленные цепочки поставок от сбоев, — сказала глава Еврокомиссии.

Напомним, что правительство Норвегии вместе с представителями добывающих компаний рассмотрит вопрос о поставках природного газа Украине.