Правительство Норвегии вместе с представителями добывающих компаний рассмотрит вопрос о поставках природного газа Украине.

Об этом заявил премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре на совместном с президентом Владимиром Зеленским брифинге в Киеве, сообщает «Укринформ».

— Мы с господином президентом говорили, что Украина также нуждается в природном газе, имеет такой запрос. Я этот запрос везу нашим компаниям. Они уже делают все, что могут, работают на самой высокой мощности. Но просьба президента Украины — это то, что я повезу домой, — сказал Йонас Гар Стёре.

Он напомнил, что Норвегия обеспечивает Европе около 20 процентов ее потребности в природном газе.

По словам Йонаса Гара Стёре, после начала войны, когда россию начали отрезать от предоставления энергетических ресурсов, многие европейские коллеги спрашивали, выполнит ли Норвегия свои обязательства в таких условиях.

— Я сказал так. Можем ли мы увеличить добычу? Я сказал, что добыча уже на максимуме, но немного мы можем добавить, чтобы иметь возможность поставлять в Европу, — отметил премьер-министр Норвегии.

Также он заявил, что Норвегия до конца этого года и в течение следующего года предоставит Украине пакет помощи на сумму 1 миллиард евро.

Ранее министр обороны Норвегии Берн Арильд Грам заявил, что его страна сотрудничает с Великобританией для передачи Украине реактивных установок MLRS M270.