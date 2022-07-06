Депутат Вадим Новинский заявил, что уходит из Верховной Рады и хочет сосредоточиться на гуманитарных вопросах, экономическом восстановлении Украины и восстановлении разрушенных войной храмов.

Свое заявление он обнародовал в социальных сетях.

Народный депутат поблагодарил за доверие избирателей Мариуполя, интересы которых 3 года представлял в Верховной Раде и которым помогал сделать город одним из центров роста в Украине, примером самоуправления, и городом с высоким уровнем жизни. И всё это уничтожила война.

— В новых драматических обстоятельствах, возникших после оккупации Мариуполя, считаю, что буду более эффективен не в политике, а в гуманитарной, общественной и производственно-экономической деятельности. Сейчас откровенно не до политики — время и обстоятельства диктуют другие приоритеты. Я принял решение сложить полномочия народного депутата Украины и сосредоточиться на гуманитарных проектах, на развитии национальной экономики, служении Украинской Православной Церкви и на восстановлении разрушенных Храмов, — объяснил Вадим Новинский.

Вадим Новинский в 2019 году был избран в Верховную Раду 9-го созыва от политической партии «Оппозиционный блок» как ее член по 57 округу (город Мариуполь Донецкой области). Являлся внефракционным народным депутатом. Также Новинский известен как бизнесмен и пророссийский политик.

Напомним, что восьмой апелляционный административный суд запретил деятельность политической партии «Оппозиционный блок».