Президент Украины Владимир Зеленский приказал отменить запрет на перемещение военнообязанных страной без разрешений. Решение он огласил во время доклада главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Об этом РБК-Украина рассказал информированный источник.

— На заседании с военными президент заслушал доклад Валерия Залужного относительно разрешений для военнообязанных покидать пределы мест проживания, — рассказал источник изданию.

Известно, что президент обратил внимание на то, что субъектом формирования государственной политики в этом вопросе является Минобороны, а ограничивать конституционные права граждан во время военного положения может правительство своими актами.

— Президент поручил отменить принятый Генштабом порядок с целью его доработки с сохранением обороноспособности страны, — отметил источник.

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский потребовал от Генштаба и главкома Залужного деталей про порядок оформления любых разрешений на выезд из областей для военнообязанных, призывников и резервистов.