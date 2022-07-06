Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отменил решение Генштаба о порядке выдачи разрешений на выезд военнообязанным.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

Он отметил, что решение было принято с целью «недопущения дальнейших манипуляций вокруг этого вопроса»

— Подчеркиваю, этот документ изначально касался исключительно внутренней работы ТЦК и СП и не создавал обязательств, ограничений прав и свобод граждан Украины. Несмотря на это, его появление в сети повлекло за собой многочисленные манипуляции, разночтения и даже незаконные действия по препятствованию перемещению граждан, что стало основанием для дискредитации Вооруженных Сил Украины и военно-политического руководства государства. Поэтому Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины с целью недопущения дальнейших манипуляций вокруг этого вопроса принято решение об отмене действия Порядка с отправкой на доработку, — сообщил Валерий Залужный.

Обновленный документ будет разработан на основе изменений в законы Украины и подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие перемещение граждан в условиях военного положения.

— Существующая законодательная база не учитывает реалий настоящего времени и не обеспечивает эффективных мобилизационных механизмов, — добавил Валерий Залужный.

Ранее СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский приказал отменить запрет на перемещение военнообязанных страной без разрешений. Решение он огласил во время доклада главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.