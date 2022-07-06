Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отменил решение Генштаба о порядке выдачи разрешений на выезд военнообязанным.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Он отметил, что решение было принято с целью «недопущения дальнейших манипуляций вокруг этого вопроса»
— Подчеркиваю, этот документ изначально касался исключительно внутренней работы ТЦК и СП и не создавал обязательств, ограничений прав и свобод граждан Украины. Несмотря на это, его появление в сети повлекло за собой многочисленные манипуляции, разночтения и даже незаконные действия по препятствованию перемещению граждан, что стало основанием для дискредитации Вооруженных Сил Украины и военно-политического руководства государства. Поэтому Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины с целью недопущения дальнейших манипуляций вокруг этого вопроса принято решение об отмене действия Порядка с отправкой на доработку, — сообщил Валерий Залужный.
Обновленный документ будет разработан на основе изменений в законы Украины и подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие перемещение граждан в условиях военного положения.
— Существующая законодательная база не учитывает реалий настоящего времени и не обеспечивает эффективных мобилизационных механизмов, — добавил Валерий Залужный.
Ранее СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский приказал отменить запрет на перемещение военнообязанных страной без разрешений. Решение он огласил во время доклада главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный отменил решение Генштаба о порядке выдачи разрешений на выезд военнообязанным.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Он отметил, что решение было принято с целью «недопущения дальнейших манипуляций вокруг этого вопроса»
— Подчеркиваю, этот документ изначально касался исключительно внутренней работы ТЦК и СП и не создавал обязательств, ограничений прав и свобод граждан Украины. Несмотря на это, его появление в сети повлекло за собой многочисленные манипуляции, разночтения и даже незаконные действия по препятствованию перемещению граждан, что стало основанием для дискредитации Вооруженных Сил Украины и военно-политического руководства государства. Поэтому Начальником Генерального штаба Вооруженных Сил Украины с целью недопущения дальнейших манипуляций вокруг этого вопроса принято решение об отмене действия Порядка с отправкой на доработку, — сообщил Валерий Залужный.
Обновленный документ будет разработан на основе изменений в законы Украины и подзаконные нормативно-правовые акты, регулирующие перемещение граждан в условиях военного положения.
— Существующая законодательная база не учитывает реалий настоящего времени и не обеспечивает эффективных мобилизационных механизмов, — добавил Валерий Залужный.
Ранее СМИ сообщили, что президент Украины Владимир Зеленский приказал отменить запрет на перемещение военнообязанных страной без разрешений. Решение он огласил во время доклада главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.