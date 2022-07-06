Пока Кремль обижается на Париж из-за слитого в сеть разговора президентов России и Франции Владимира Путина и Эммануэля Макрона, в Министерстве иностранных дел Украины припомнили аналогичный случай, в котором виновата именно Россия.

Пресс-секретарь МИД Украины Олег Николенко написал, что глава МИД России Сергей Лавров, комментируя ситуацию со слитой телефонным разговором, «заикнулся» по поводу дипломатической этики. В то же время последний, возможно, забыл о случае, когда Россия обнародовала конфиденциальную переписку министров иностранных дел Германии и Франции в контексте деятельности Нормандского формата.

— Но при этом он забыл упомянуть, как его ведомство в ноябре 2021 года обнародовало конфиденциальную переписку министров иностранных дел Германии и Франции в контексте деятельности Нормандского формата. Как вы понимаете, разрешение на это они не давали. Вот и получается этакий диссоциативное расстройство у российской дипломатии. Говорят одно, а делают другое, — написал представитель украинского МИД.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что обнародование содержания разговора между лидером Франции Эммануэлем Макроном и президентом России Владимиром Путиным, которое состоялось за четыре дня до полномасштабного вторжения России в Украину, является нарушением «дипломатической этики».