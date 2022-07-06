На белорусском сайте проекта «военно-политическое обозрение» появилась информация, что в пользу Вооруженных сил Беларуси планируется закупка тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек».

Об этом сообщает «Беларускі гаюн».

Отмечается, что в настоящее время ТОС не состоят на вооружении ВС РБ. На их вооружении имеются лишь реактивные пехотные огнеметы РПО-А «Шмель» советского производства.

Для применения ТОСов в каждом оперативном командовании (формируемое западное, северо-западное и Южное) планируется развернуть по батальону РХБЗ, одна из рот каждого батальона будет вооружена тремя ТОС-1А «Солнцепек». Таким образом, МО РБ необходимо будет закупить у России девять систем.

Сообщается и о планах налаживания белорусско-российского производства тяжелых огнеметных систем ТОС-2 «Тосочка». Девятью подобными системами планируется вооружить огнеметный батальон в 8 бригаде РХБЗ (г. Старые Дороги).

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило, что Кремль планирует подрыв жилых домов в городе Мозырь, чтобы втянуть Беларусь в войну против Украины.