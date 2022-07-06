Европейский Союз разрабатывает законодательство, которое позволило бы конфисковать подсанкционные российские активы и использовать их для послевоенного восстановления Украины.

Как сообщает корреспондент «Европейской правды», об этом в среду на брифинге в Страсбурге заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.

— Рассмотрение этого вопроса (конфискации активов РФ, — прим.) связано со справедливостью. И мы работаем над юридической основой, чтобы сделать возможным использование активов России и частично олигархов для восстановления Украины, — сказала Урсула фон дер Ляйен.

Она добавила, что завершившаяся во вторник конференция в швейцарском Лугано была очень успешна, поскольку там были предложены различные подходы к послевоенному восстановлению Украины.

Разработку законодательства по законной конфискации активов РФ в Евросоюзе подтвердила и президент Европейского парламента Роберта Метсола.

— Ни один вариант нельзя исключать. Все возможные пути и источники (для восстановления Украины, — прим.) нужно рассмотреть, — отметила Роберта Метсола и добавила, что Европарламент сосредоточится, в частности, на недопущении обхода существующих санкций против РФ.