Европейский Союз разрабатывает законодательство, которое позволило бы конфисковать подсанкционные российские активы и использовать их для послевоенного восстановления Украины.
Как сообщает корреспондент «Европейской правды», об этом в среду на брифинге в Страсбурге заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
— Рассмотрение этого вопроса (конфискации активов РФ, — прим.) связано со справедливостью. И мы работаем над юридической основой, чтобы сделать возможным использование активов России и частично олигархов для восстановления Украины, — сказала Урсула фон дер Ляйен.
Она добавила, что завершившаяся во вторник конференция в швейцарском Лугано была очень успешна, поскольку там были предложены различные подходы к послевоенному восстановлению Украины.
Разработку законодательства по законной конфискации активов РФ в Евросоюзе подтвердила и президент Европейского парламента Роберта Метсола.
— Ни один вариант нельзя исключать. Все возможные пути и источники (для восстановления Украины, — прим.) нужно рассмотреть, — отметила Роберта Метсола и добавила, что Европарламент сосредоточится, в частности, на недопущении обхода существующих санкций против РФ.
Напомним, что Копенгаген выразил намерение потратить на отопительные нужды Николаева пакет помощи на 13,5 миллионов евро.
Европейский Союз разрабатывает законодательство, которое позволило бы конфисковать подсанкционные российские активы и использовать их для послевоенного восстановления Украины.
Как сообщает корреспондент «Европейской правды», об этом в среду на брифинге в Страсбурге заявила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
— Рассмотрение этого вопроса (конфискации активов РФ, — прим.) связано со справедливостью. И мы работаем над юридической основой, чтобы сделать возможным использование активов России и частично олигархов для восстановления Украины, — сказала Урсула фон дер Ляйен.
Она добавила, что завершившаяся во вторник конференция в швейцарском Лугано была очень успешна, поскольку там были предложены различные подходы к послевоенному восстановлению Украины.
Разработку законодательства по законной конфискации активов РФ в Евросоюзе подтвердила и президент Европейского парламента Роберта Метсола.
— Ни один вариант нельзя исключать. Все возможные пути и источники (для восстановления Украины, — прим.) нужно рассмотреть, — отметила Роберта Метсола и добавила, что Европарламент сосредоточится, в частности, на недопущении обхода существующих санкций против РФ.
Напомним, что Копенгаген выразил намерение потратить на отопительные нужды Николаева пакет помощи на 13,5 миллионов евро.