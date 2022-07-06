Вашингтон при помощи партнеров по G7 планирует урезать максимальную цену на российскую нефть до 60 долларов за баррель.

Об этом пишет Bloomberg, ссылаясь на информированные источники.

Новый санкционный механизм позволит снизить доходы России, которая она использует для войны против России.

Однако союзники хотят наказать Москву без катастрофического ущерба для собственных экономик. В рамках этого дискурса «Большая семерка» согласовала изучение разных вариантов усечения роста цен на российскую нефть через запрет страхования и транспортных услуг, если покупатель продукта перейдет порог от 40 до 60 долларов.

— По словам источников, диапазон максимально допустимой цены простирается от того, что считается предельной себестоимостью производства в России, и цены на ее нефть до вторжения 24 февраля в Украину. По словам двух из них, администрация Байдена считает ограничение в 40 долларов слишком низким. Цель состоит в том, чтобы сократить доходы Москвы от ее войны в Украине, но есть риск, что плохо реализованные меры приведут к скачку цен на нефть, — сказано в заметке.

Ранее сообщалось, максимальные цены на российскую нефть после введения принудительных ограничений ее стоимости со стороны стран «Большой семерки» составят не более половины текущей закупочной цены.