Оккупировав части Херсонщины и Запорожской области, Москва сразу начала лишать местных жителей доступа к украинским сетям и интернету.

Такую политику «Репортеры без границ» (RSF) называют «цифровой колонизацией».

Интернет на юге Украины оккупанты подвергли цензуре, запретили мессенджеры и переключили на российских провайдеров. Первые преценденты ползучего захвата в этой области наблюдались еще в мае, когда Netblocks сообщала об ограничениях интернета.

— Российские силы колонизируют украинскую цифровую инфраструктуру и размещают свои телекоммуникационные компании на юге Украины. Эта стратегия навязывает альтернативную реальность, в которую Кремль уже погрузил своих граждан. Оккупированные сети Украины должны быть немедленно освобождены. Право граждан Украины на онлайн-доступ к достоверным новостям и информации является вопросом жизни и смерти во время войны, — заявил глава технического отдела RSF Винсент Бертье.

«Репортеры без границ» также описывают случаи насильственной паспортизации, когда оккупанты заставляют херсонцев получать российское гражданство для доступа к сим-картам.

— Эти карты не имеют маркировки и не предоставляют никакой информации об их происхождении или производителе. Как и захват самого украинского Интернета, такие методы помогают предотвратить доступ многих украинцев к надежной онлайн-информации, — говорится в докладе.

Напомним, оккупанты заявили о переходе двух областей Украины на телефонный код РФ.