Президент Владимир Зеленский сказал, что в Украине уже никто не рассчитывает на получение боевых самолетов от союзников, однако ожидаются поставки мощных систем противовоздушной обороны, чтобы обезопасить небо от ракетных ударов РФ.

Об этом он сказал во время общения с журналистами после переговоров с премьер-министром Ирландии Михолом Мартином в Киеве.

Президент подчеркнул, что как бы не разворачивалась война на поле боя, но для Украины все же главным приоритетом остается безопасность неба.

— Уже никто не ждет ту или иную авиацию, но мы все рассчитываем и имеем подтверждение, пока теоретически, но рассчитываем на прибытие в Украину мощных air defense systems (систем ПВО. – прим.). Потому что это важно, это даст возможность вернуться домой женщинам и детям", – сказал Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что списки необходимых систем и их количество уже «очень-очень давно» переданы партнерам Украины.