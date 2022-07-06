Российские оккупанты наступали на Харьковском, Славянском и Бахмутском направлениях. Везде штурмовые действия успешно отбиты бойцами ВСУ. Об этом сообщается в вечерней сводке Генштаба.

На Волынском и Полесском направлениях определенные подразделения вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по прикрытию белорусско-украинской границы в Брестской и Гомельской областях. Продолжаются мероприятия по инженерному оборудованию позиций, проводится проверка пунктов управления, ведется радиоэлектронная разведка.

На Северском направлении - без существенных изменений.

На Харьковском направлении противник удерживает группировку войск из состава Западного военного округа. Враг совершил артиллерийские обстрелы в районах населенных пунктов Сосновка, Дементиевка, Новое, Питомник, Циркуны, Петровка и Мосьпаново. Нанес авиаудар вблизи Рубежного.

Вражеские штурмовые действия в направлении Казачья Лопань – Сосновка украинские воины успешно отбили.

На Славянском направлении противник пытается улучшить тактическое положение и создать условия для проведения наступления в направлении Изюм – Славянск. Обстрелял из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня районы Дубровного, Краснополья, Гусаровки, Барвенково, Карнауховки и Большой Камышевахи.

Оккупанты наступали на направлении Довгенькое – Мазановка. Получили отпор украинских воинов и с потерями отошли.

На Краматорском направлении враг пытается захватить населенные пункты Верхнекаменное и Григоровка. Использует комплексы радиоэлектронной борьбы. Обстрелял из ствольной и реактивной артиллерии районы Славянска и Верхнекаменского. Нанес авиаудары вблизи Татьяновки и Сидорового.

На Бахмутском направлении противник пытается улучшить тактическое положение и установить полный контроль над дорогой Бахмут – Лисичанск. Совершил артиллерийские обстрелы в районах Спорного, Выемки и Веселого.

Наступление врага на направлениях Мироновка – Луганское и Гольмовский – Новолуганское украинские воины остановили и заставили оккупантов отойти.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания наших войск враг обстреливал позиции наших подразделений из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии. Нанес авиаудар недалеко от Марьинки.

На Южнобужском направлении противник пытается удержать занятые рубежи. Ведет артиллерийские обстрелы украинских войск в районах населенных пунктов Александровка, Украинка, Луч, Николаевское, Заря, Поляна и Белая Криница.

В готовности к нанесению ракетных ударов по объектам на территории Украины в море находятся четыре носителя высокоточного оружия.

"В российских подразделениях, действующих на территории Украины, фиксируется тотальное пьянство. Кроме того, значительно деморализует личный состав российских оккупационных войск принудительная мобилизация, продолжающаяся во временно оккупированных районах Донецкой и Луганской областей", – говорится в сообщении.



