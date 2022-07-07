Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен скоординировали шаги по ускорению поставок тяжелого вооружения из США и других стран-партнеров.

Об этом Кулеба сообщил в Twitter.

Он отметил, что разговор с Блинкеном прошел в преддверии министерской встречи G20, на которой в центр внимания будут поставлены российская агрессия и предотвращение распространения Россией лжи.

— Благодарен за военную помощь США. Мы скоординировали шаги по ускорению поставок тяжелого вооружения из США и других партнеров, – написал Дмитрий Кулеба.

Также он сообщил о телефонном разговоре с главой МИД Германии Анналеной Бербок.

— Мы оба согласились оказать давление на Россию. Я подчеркнул настоятельную необходимость увеличения поставок немецких самоходных гаубиц и РСЗО в Украину, – рассказал Дмитрий Кулеба.

Также были согласованы дальнейшие шаги по разблокированию украинского экспорта продуктов питания.