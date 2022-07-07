Президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские силы сейчас продвигаются на нескольких тактических направлениях, в том числе и на юге – в Херсонской и Запорожской областях.

В ходе вечернего видеообращения он подчеркнул, что уже ощущаются результаты работы западной дальнобойной артиллерии, и оккупантов ждут только еще большие потери.

— Наконец-то ощущается, что очень мощно заработала западная артиллерия – то оружие, которое мы получили от наших партнеров. Его точность действительно такая, как нужно. Наши оборонцы наносят очень ощутимые удары по складам и другим точкам, которые важны для логистики оккупантов, – сказал Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что это существенно снижает наступательный потенциал армии РФ, а потери россиян с каждой неделей будут только расти, как и будут усложнятся их поставки.

— Украинские силы продвигаются на нескольких тактических направлениях, в том числе и на юге – в Херсонской, в Запорожской области. Мы не отдадим нашу землю. Вся суверенная территория Украины будет украинской, – заявил Владимир Зеленский.

Президент отметил, что "люди должны это знать", тогда как в оккупированных районах на юге российские силы заблокировали любую возможность знать правду о происходящем. Оккупанты блокируют доступ к соцсетям, мессенджерам и YouTube.

— Поэтому, если у вас есть возможность говорить с людьми на юге – с Херсоном, Геническом, Бердянском, Мелитополем и другими городами и селами. Распространяйте, пожалуйста, там правду. Используйте любую возможность, чтобы сказать людям в оккупированных районах, что мы помним о них и за них мы боремся, – сказал президент.

Ранее сообщалось, что Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Вооруженные силы Украины продвигаются на нескольких тактических направлениях, в частности, на юге страны, с целью освободить оккупированные Россией территории Херсонской и Запорожской областей.