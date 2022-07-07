Национальная служба здоровья Украины (НСЗУ) проводит перерасчеты для повышения тарифов на лечения политравм и ранений, сообщила глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Наталия Гусак.

— Мы внесли изменения в нормативную базу и осуществляем перерасчеты, чтобы повышать стоимость оказания медицинской помощи при политравмах и ранениях. Данных у нас достаточно, сеть уже сформирована, средства тоже есть, - сказала она в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

Гусак отметила, что в настоящее время в Украине нет проблем с лечением политравм/ранений в части обеспечения лекарствами.

— Где-то в начале военных действий, безусловно, были проблемы с доступом к лекарству в отдельных регионах. Я более чем уверена, что есть отдельные проблемы с логистикой на территориях Херсонщины или там, где есть временная оккупация. Одним из путей выхода является создание региональных хабов, над которыми работает Минздрав, - сказала она.

Ранее сообщалось, что в МИД Украины назвали диссоциативным расстройством обиду Лаврова на Францию