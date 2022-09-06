Международные валютные резервы Украины выросли до 25,4 млрд долларов благодаря поступлению помощи от иностранных партнеров.

Об этом говорится в сообщении Национального банка.

В августе резервы увеличились на 13,6%. Росту способствовали также умеренные долговые выплаты в иностранной валюте и меньшие интервенции НБУ по продаже валюты.

Валютные поступления на счета правительства Украины в Национальном банке в августе составили 4,78 миллиарда долларов. При этом общий объем платежей правительства по обслуживанию и погашению государственного долга в иностранной валюте составил 171,9 миллиона долларов. Из них 165,4 миллиона долларов направлено на обслуживание и погашение долга перед международными кредиторами и 6,5 миллиона долларов – на обслуживание выплат по облигациям.

Напомним, военная помощь Эстонии Украине достигла четверти миллиарда евро .