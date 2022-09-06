В скором времени представители Вооруженных сил Украины назовут конкретные села или поселки городского типа на херсонском направлении, из которых в последнюю неделю были с концами выбиты российские захватчики.

Позитивные новости анонсировала руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.

Военные не спешат называть освобожденные территории, поскольку требуют времени, чтобы дозачистить некоторые села и провести разминирование.

— Мы продолжаем позиционные бои, и есть территории, которые уже освобождены. Есть расчетное время объявления этих территорий такими, которые полностью под юрисдикцией Украины. Поэтому давайте еще немного подождем, мы готовим официальное сообщение на этот счет, — пояснила спикер ВСУ.

Наталья Гуменюк подчеркнула, что россияне достаточно не могут пользоваться мостами через Днепр, а украинские подразделения истребляют переправы, которые враг не всегда успевает наводить.

– Мы продолжаем работу по истощению логистики врага. Это очень серьезно подрывает их моральный дух, потому что они отдают себе отчет: подтягивать резервы и ждать помощи им больше не приходится, — сказала начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины.

На прошлой неделе она уточняла , что «очень скоро» поступит больше «хороших новостей».



