|Скорость ветра:
|1.5 м/с
|Восход солнца:
|06:18
|Заход солнца:
|19:21
|Температура завтра:
|C°
|Скорость ветра:
|1.2 м/с
|Восход солнца:
|06:20
|Заход солнца
|19:31
|Температура завтра:
|C°
|Валюта
|Покупка
|Продажа
|USD
|39.5 грн
|39.9 грн
|EUR
|39.45 грн
|40.15 грн
В скором времени представители Вооруженных сил Украины назовут конкретные села или поселки городского типа на херсонском направлении, из которых в последнюю неделю были с концами выбиты российские захватчики.
Позитивные новости анонсировала руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.
Военные не спешат называть освобожденные территории, поскольку требуют времени, чтобы дозачистить некоторые села и провести разминирование.
— Мы продолжаем позиционные бои, и есть территории, которые уже освобождены. Есть расчетное время объявления этих территорий такими, которые полностью под юрисдикцией Украины. Поэтому давайте еще немного подождем, мы готовим официальное сообщение на этот счет, — пояснила спикер ВСУ.
Наталья Гуменюк подчеркнула, что россияне достаточно не могут пользоваться мостами через Днепр, а украинские подразделения истребляют переправы, которые враг не всегда успевает наводить.
– Мы продолжаем работу по истощению логистики врага. Это очень серьезно подрывает их моральный дух, потому что они отдают себе отчет: подтягивать резервы и ждать помощи им больше не приходится, — сказала начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины.
На прошлой неделе она уточняла , что «очень скоро» поступит больше «хороших новостей».
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга
В скором времени представители Вооруженных сил Украины назовут конкретные села или поселки городского типа на херсонском направлении, из которых в последнюю неделю были с концами выбиты российские захватчики.
Позитивные новости анонсировала руководитель пресс-центра оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк.
Военные не спешат называть освобожденные территории, поскольку требуют времени, чтобы дозачистить некоторые села и провести разминирование.
— Мы продолжаем позиционные бои, и есть территории, которые уже освобождены. Есть расчетное время объявления этих территорий такими, которые полностью под юрисдикцией Украины. Поэтому давайте еще немного подождем, мы готовим официальное сообщение на этот счет, — пояснила спикер ВСУ.
Наталья Гуменюк подчеркнула, что россияне достаточно не могут пользоваться мостами через Днепр, а украинские подразделения истребляют переправы, которые враг не всегда успевает наводить.
– Мы продолжаем работу по истощению логистики врага. Это очень серьезно подрывает их моральный дух, потому что они отдают себе отчет: подтягивать резервы и ждать помощи им больше не приходится, — сказала начальница объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Украины.
На прошлой неделе она уточняла , что «очень скоро» поступит больше «хороших новостей».
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга