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Процесс подготовки к отопительному сезону в Николаеве находится на контроле Офиса Президента и Минрегиона.
Об этом во время сессии Николаевского горсовета 8 сентября сообщил мэр Александр Сенкевич, пишут «НикВести».
— Вопрос запуска отопительного сезона в городе Николаеве контролируется, можно сказать, на уровне Офиса Президента. Затем следует уровень Министерства развития громад и территорий, на уровне министра Чернышева. Далее следует контроль на уровне военной администрации и горисполкома, — сказал Александр Сенкевич.
Он добавил, что в условиях войны некоторые детали процесса — тайны и не могут публично разглашаться.
— Поверьте, сегодня все делается, чтобы получить лимиты газа, обеспечить работу предприятия. Но опять же некоторая информация носит стратегический характер в условиях сегодняшней агрессии, поэтому мы не можем некоторые вещи озвучивать публично, — добавил мэр.
Как сообщалось, мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что отопительный сезон в Николаеве должен пройти по плану, хоть и будет самым сложным за все годы.
Глава ОВА Виталий Ким также уверен, что грядущий отопительный сезон для Николаевской области будет тяжелым. В частности, из-за возможных порывов труб в Николаеве, который вынужден пользоваться соленой водой из Днепро-Бугского лимана.
Ранее мэр сообщал, что в Николаеве планируют «зашивать» квартиры без окон, владельцы которых эвакуировались.
Также городские власти Николаева рассматривали рассматривающий вариант выборочного отопления домов в зимний период. Это прежде всего коснется домов, где не успели вовремя заменить разбитые окна. Кроме того, часть домов невозможно будет отапливать из-за технических проблем.
Напомним, что утром 26 июля российская ракета попала в одну из котельных Николаева. Директор коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов сообщал, что ее починят до старта отопительного сезона.
Вице-премьер Украины, министерша по вопросам реинтеграции Ирина Верещук рассказала о процессе возможной частичной эвакуации из Николаевской, Харьковской и Запорожской областей.
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Процесс подготовки к отопительному сезону в Николаеве находится на контроле Офиса Президента и Минрегиона.
Об этом во время сессии Николаевского горсовета 8 сентября сообщил мэр Александр Сенкевич, пишут «НикВести».
— Вопрос запуска отопительного сезона в городе Николаеве контролируется, можно сказать, на уровне Офиса Президента. Затем следует уровень Министерства развития громад и территорий, на уровне министра Чернышева. Далее следует контроль на уровне военной администрации и горисполкома, — сказал Александр Сенкевич.
Он добавил, что в условиях войны некоторые детали процесса — тайны и не могут публично разглашаться.
— Поверьте, сегодня все делается, чтобы получить лимиты газа, обеспечить работу предприятия. Но опять же некоторая информация носит стратегический характер в условиях сегодняшней агрессии, поэтому мы не можем некоторые вещи озвучивать публично, — добавил мэр.
Как сообщалось, мэр Николаева Александр Сенкевич считает, что отопительный сезон в Николаеве должен пройти по плану, хоть и будет самым сложным за все годы.
Глава ОВА Виталий Ким также уверен, что грядущий отопительный сезон для Николаевской области будет тяжелым. В частности, из-за возможных порывов труб в Николаеве, который вынужден пользоваться соленой водой из Днепро-Бугского лимана.
Ранее мэр сообщал, что в Николаеве планируют «зашивать» квартиры без окон, владельцы которых эвакуировались.
Также городские власти Николаева рассматривали рассматривающий вариант выборочного отопления домов в зимний период. Это прежде всего коснется домов, где не успели вовремя заменить разбитые окна. Кроме того, часть домов невозможно будет отапливать из-за технических проблем.
Напомним, что утром 26 июля российская ракета попала в одну из котельных Николаева. Директор коммунального предприятия «Николаевоблтеплоэнерго» Николай Логвинов сообщал, что ее починят до старта отопительного сезона.
Вице-премьер Украины, министерша по вопросам реинтеграции Ирина Верещук рассказала о процессе возможной частичной эвакуации из Николаевской, Харьковской и Запорожской областей.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга