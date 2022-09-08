С 1 сентября ВСУ освободили более тысячи квадратных километров территории Украины и десятки населенных пунктов от российских оккупантов, сообщил президент Владимир Зеленский.
Во время вечернего видеообращения Зеленский заявил, что украинские защитники уволили десятки населенных пунктов.
— И сегодня это движение продолжилось, есть новые результаты. Всего с первого сентября уволено более тысячи квадратных километров нашей территории, — сказал Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.
Он также поблагодарил армию, разведчиков и спецслужб за каждый украинский флаг, установленный в эти дни.
Ранее Генштаб сообщал, что Вооруженные силы Украины уволили более 20 населенных пунктов в Харьковской области и вклинились в оборону оккупантов на 50 км.
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С 1 сентября ВСУ освободили более тысячи квадратных километров территории Украины и десятки населенных пунктов от российских оккупантов, сообщил президент Владимир Зеленский.
Во время вечернего видеообращения Зеленский заявил, что украинские защитники уволили десятки населенных пунктов.
— И сегодня это движение продолжилось, есть новые результаты. Всего с первого сентября уволено более тысячи квадратных километров нашей территории, — сказал Владимир Зеленский во время вечернего видеообращения.
Он также поблагодарил армию, разведчиков и спецслужб за каждый украинский флаг, установленный в эти дни.
Ранее Генштаб сообщал, что Вооруженные силы Украины уволили более 20 населенных пунктов в Харьковской области и вклинились в оборону оккупантов на 50 км.