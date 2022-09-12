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Украинские силы продолжают освобождать от российских захватчиков населённые пункты в Харьковской и Донецкой областях.
Как сообщает Генштаб в утренней сводке, во время отступления российские войска спешно бросают свои позиции и убегают вглубь временно занятых территорий или на территорию РФ.
В Луганской области российские военные с семьями покинули город Сватово, остались только военнослужащие так называемой «народной милиции» из числа местных жителей.
За прошедшие сутки Силам обороны удалось вытеснить врага из более чем двадцати населенных пунктов. Проводятся взятия под полный контроль и стабилизационные мероприятия.
Кроме того, за сутки оккупанты осуществили обстрел военной и гражданской инфраструктуры из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:
Напомним, авиация ВСУ в течение 11 сентября на юге нанесла три удара. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 270 огневых задач , связанных с уничтожением района сосредоточения вражеского вооружения и техники, станции радиоэлектронной борьбы и двух складов боеприпасов.
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Украинские силы продолжают освобождать от российских захватчиков населённые пункты в Харьковской и Донецкой областях.
Как сообщает Генштаб в утренней сводке, во время отступления российские войска спешно бросают свои позиции и убегают вглубь временно занятых территорий или на территорию РФ.
В Луганской области российские военные с семьями покинули город Сватово, остались только военнослужащие так называемой «народной милиции» из числа местных жителей.
За прошедшие сутки Силам обороны удалось вытеснить врага из более чем двадцати населенных пунктов. Проводятся взятия под полный контроль и стабилизационные мероприятия.
Кроме того, за сутки оккупанты осуществили обстрел военной и гражданской инфраструктуры из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии:
Напомним, авиация ВСУ в течение 11 сентября на юге нанесла три удара. Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили 270 огневых задач , связанных с уничтожением района сосредоточения вражеского вооружения и техники, станции радиоэлектронной борьбы и двух складов боеприпасов.