Пленный российский военнослужащий Юрий Корнилов рассказал, как вместе с другими оккупантами они пытались штурмовать Николаев нестреляющими танками. Украинские воины уничтожили всех их с помощью Javelin.

Об этом он рассказал в интервью журналисту Владимиру Золкину, пишут «НикВести».

Оккупант рассказывает, как 1 сентября войска РФ двинулись на танках на Херсонское направление. По его словам, они проехали через Мелитополь в сторону села Сергеевка Херсонской области.

— В Сергеевке мы разгрузили 10 танков. Потом нам сказали марш: готовиться дальше своим ходом, заправлять технику, обслуживать масла. На это нам дали четыре часа, – рассказывает российский военный.

По его словам, из Сергеевки оккупанты отправились к реке Днепр, чтобы переместить свои танки через понтонную переправу. Однако в этот момент, говорит оккупант, ВСУ нанесли удары по понтону, из-за чего оккупантам удалось опрокинуть на другой берег всего три танка.

— Три танка спустили на понтону переправу. Нас оттащили на другой берег. Там нас сразу же накрыли. Мы сразу же уехали в безопасное место и скрылись, – добавил захватчик.

Остальные танки, рассказывает оккупант, россияне позже переправили через железнодорожный мост и они двинулись дальше. Однако захватчиков снова ждала неудача – как только они въехали в ближайшее село украинские воины с помощью Javelin уничтожили все шесть танков оккупантов.

— Первый танк подбили командира роты. Начали вылезать – их на месте и расстреливали. Шестой, последний танк сгорел вместе с экипажем. Как только я это увидел, съехал с дороги и начал разворачиваться, хотел поехать назад, – рассказывает Юрий Корнилов.

Вместо того чтобы занять круговую оборону, россияне решили просто убежать. Такие действия оккупант мотивировал тем, что их танки были неисправны.

— Я просто хотел уехать, потому что у нас танк не стреляет. Смысл?, – говорит оккупант Юрий Корнилов. — Почему вы ездите на нестреляющем танке? – спрашивают его. — Такое у нас командование, – отвечает захватчик. — А почему он не стреляет? – уточняют в россиянина. — Цикл заряда не проходит, – добавляет он. — А пытались пройти этот цикл заряда?, – интересуются у оккупанта. — Да мы сами не понимаем этого всего. Меня когда взяли в плен, я интересовался (у украинских защитников – прим.), из чего вы нас так всех уничтожили. Мне сказали, с Javelin – у нас вон еще сколько их. Там дом был, в который нас завели – там гора Javelin находилась. Штук 50 их было, – говорит пленный россиянин Юрий Корнилов.

Напомним, на юге Украины подразделения российских оккупантов оказались в сложном положении и пытаются вести переговоры с Вооруженными силами Украины по сдаче оружия.