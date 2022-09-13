Николаев. Иллюстративное фото: Facebook/Виктор Аджамский

За 6,5 месяцев полномасштабной войны России против Украины в Николаеве было тихо всего 29 дней. За полгода более 10 тысяч объектов были разрушены или повреждены. Об этом в интервью телеканалу FREEДОМ сообщил глава Николаевской областной военной администрации (ОВА) Виталий Ким.

— Да, действительно, 29 дней было тихо. Шесть из них были за последние две недели — из-за того, что у россиян ухудшилась ситуация. Более 10 тыс. объектов были разрушены или повреждены за этот период. Около 7 тыс. из них – это многоэтажные и частные дома. Инфраструктуру мы восстановили более чем на 90%. К сожалению, все не можем, – рассказал глава ОВА.

Он отметил, что ремонтировать удается с поступлением материалов и по возможности.

— Материалы есть с запасом, а возможности ограничены. Часто раздаем людям, чтобы они сами себе тоже помогали. Разрушений много, но главное, что у нас, слава богу, небольшие потери среди людей, - подчеркнул Ким.

Он убежден, что основная цель ракетных обстрелов Николаева россиянами — это на 100% террор мирного населения.

— Они это делают для того, чтобы отчитываться, что имеют хоть какие-то успехи. Но мы видим на примере Харькова, что эта стратегия ошибочна и бессмысленна. Как только ВСУ приступят к активным действиям, они будут бежать так же, как из Харькова. Единственная проблема: они еще имеют большое водное препятствие. Так что, вероятнее всего, будут казаться больше, — отметил председатель Николаевской ОВА.

Напомним, что сотрудники СБУ задержали еще двух агентов российских спецслужб в Николаевской области. Один из них собирал и передавал россиянам информацию о расположении и перемещении подразделений ВСУ по региону.