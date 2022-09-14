В сентябре администрация Заводского района Николаева объявила 13 тендеров на сумму 7,3 миллиона гривен на текущий ремонт дорог.

Об этом свидетельствуют данные системы публичных закупок ProZorro, пишут «НикВести».

Общая ориентировочная сумма всех заказов составляет 7 миллионов 378 тысяч 688 гривен. Также в одинаковую сумму – по 5 тысяч 621 гривну обошлась разработка проектно-сметной документации на каждую из дорог.

Речь идет о текущих ремонтах, ликвидации деформаций полотна и ямочности следующих дорог:

Победители торгов должны будут выполнить работы до 21 ноября.

Ранее городской голова Николаева Александр Сенкевич поручил отменить торги на уборку шин в Заводском районе города, которые к дорогам весной сносили николаевцы.

Как известно, торги по закупке услуги по уборке и утилизации изношенных автомобильных резиновых шин объявили 10 августа. Уже даже был объявлен победитель — ООО «Новотор», предложившее за свои услуги 515 тысяч гривен.