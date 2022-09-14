Российское вторжение в Украину разрушило 90% мощностей ветроэнергетики – они выведены из эксплуатации.

Об этом сообщается в исследовании аналитического центра по возобновляемым источникам энергии REN21 и Европейской экономической комиссии ООН, пишет агентство Bloomberg .

Также россияне вывели из строя 30% мощности солнечной энергетики в Украине.

К 24 февраля Украина достигла наибольшего прироста солнечной и ветровой энергетики среди 17 стран Центральной Азии и Юго-Восточной Европы, прибавив 8,3 ГВт мощностей в период с 2017 по 2021 год.

Исполнительный директор REN21 Рана Адиб подчеркнул, что Россия и ее деятельность подрывают производство возобновляемой энергии.

— В то же время это проливает свет на преимущества быстрого перехода к энергетике и может повлечь за собой всплеск установок возобновляемых источников энергии в регионе, — отметил он.

Напомним, что за 6 месяцев войны россияне очень серьезно взорвали ресурсы возобновляемой энергетики Украины - пострадали или были захвачены около 75% ВЭС и 15% СЭС, которые были сосредоточены в южных и юго-восточных областях Украины.