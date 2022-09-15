Руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул призывает жителей ряда улиц в Ингулецком и Центрально-Городском районе эвакуироваться. Он опасается, что в результате ракетных обстрелов плотины река Ингулец может выйти из берегов.

Об этом глава ОВА сообщил в своем Telegram-канале .

— Уважаемые криворожцы, сегодня россия совершила еще один террористический акт. Восемь крылатых ракет ударило по очень крупному гидротехническому сооружению в Кривом Роге, пытаясь смыть просто водой часть нашего города. Мы контролируем ситуацию, идет ликвидация аварии, но уровень воды в реке Ингулец поднялся. Для того чтобы отойти от лишних рисков, я прошу жителей некоторых улиц эвакуироваться, — написал он.

Российские оккупанты ударили по плотине Ингульца ракетами «Искандер» и «Кинжал», сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

Из-за атаки уровень воды на разных участках реки Ингулец поднялся от одного до почти двух метров. К этой минуте его удалось снизить на 13 сантиметров.

Однако вода уже подтопила 112 жилых домов, а сам удар ракеты повредил несколько водоводов. В Софиевской общине без воды почти 5000 человек. Восстановительные работы продолжаются.

Напомним, спутник Planet Labs зафиксировал уничтоженный понтонный мост в районе села Дарьевка Херсонской области, который российские оккупанты использовали для пересечения реки Ингулец.