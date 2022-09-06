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Спутник Planet Labs зафиксировал уничтоженный понтонный мост в районе села Дарьевка Херсонской области, который российские оккупанты использовали для пересечения реки Ингулец.
Об этом сообщили «Схемы».
На спутниковых снимках за 5 сентября заметны значительные повреждения самого Дарьевского моста, рядом с которым оккупанты построили понтонную переправу. Об успешных операциях ВСУ на южном направлении, в том числе, об уничтожении этой переправы накануне сообщило оперативное командование «Юг».
На спутниковом снимке Planet Labs помимо разрушенного рядом понтонного и поврежденного Дарьевского мостов можно увидеть повреждение здания у речного причала, где с начала полномасштабного вторжения России стоит неидентифицированное судно.
Приблизительно в 250 метрах от переправы спутник также зафиксировал скопление российской военной техники и большое количество окопов.
Напомним, ВСУ уничтожили еще более 80 оккупантов и 20 единиц техники россиян на херсонском направлении.
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Спутник Planet Labs зафиксировал уничтоженный понтонный мост в районе села Дарьевка Херсонской области, который российские оккупанты использовали для пересечения реки Ингулец.
Об этом сообщили «Схемы».
На спутниковых снимках за 5 сентября заметны значительные повреждения самого Дарьевского моста, рядом с которым оккупанты построили понтонную переправу. Об успешных операциях ВСУ на южном направлении, в том числе, об уничтожении этой переправы накануне сообщило оперативное командование «Юг».
На спутниковом снимке Planet Labs помимо разрушенного рядом понтонного и поврежденного Дарьевского мостов можно увидеть повреждение здания у речного причала, где с начала полномасштабного вторжения России стоит неидентифицированное судно.
Приблизительно в 250 метрах от переправы спутник также зафиксировал скопление российской военной техники и большое количество окопов.
Напомним, ВСУ уничтожили еще более 80 оккупантов и 20 единиц техники россиян на херсонском направлении.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
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Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга