Спутник Planet Labs зафиксировал уничтоженный понтонный мост в районе села Дарьевка Херсонской области, который российские оккупанты использовали для пересечения реки Ингулец.

Об этом сообщили «Схемы».

На спутниковых снимках за 5 сентября заметны значительные повреждения самого Дарьевского моста, рядом с которым оккупанты построили понтонную переправу. Об успешных операциях ВСУ на южном направлении, в том числе, об уничтожении этой переправы накануне сообщило оперативное командование «Юг».

На спутниковом снимке Planet Labs помимо разрушенного рядом понтонного и поврежденного Дарьевского мостов можно увидеть повреждение здания у речного причала, где с начала полномасштабного вторжения России стоит неидентифицированное судно.

Приблизительно в 250 метрах от переправы спутник также зафиксировал скопление российской военной техники и большое количество окопов.

Напомним, ВСУ уничтожили еще более 80 оккупантов и 20 единиц техники россиян на херсонском направлении.