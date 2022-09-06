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Авиация ВСУ нанесла 18 ударов по позициям, логистике, командным и опорным пунктам российской армии в Херсонской области.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Также ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 370 огневых задач по поражению подразделений противовоздушной обороны врага, районов сосредоточения сил и средств, станций радиоэлектронной борьбы и понтонных переправ вблизи Дарьевки и Каховской ГЭС.
Огневой контроль переправ через реку Днепр системен и эффективен, отмечают в командовании.
Подтвержденные потери врага составляют:
Ликвидировано 4 склада вражеских боеприпасов в Бериславском, Херсонском и Баштанском районах.
Напомним, вчера вечером в небе над Николаевской областью украинская противовоздушная оборона сбила две вражеские авиационные ракеты.
Кроме того, в районе Новогригоровки Николаевской области Вооруженные силы уничтожили российский ударный вертолет Ка-52.
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Авиация ВСУ нанесла 18 ударов по позициям, логистике, командным и опорным пунктам российской армии в Херсонской области.
Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».
Также ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 370 огневых задач по поражению подразделений противовоздушной обороны врага, районов сосредоточения сил и средств, станций радиоэлектронной борьбы и понтонных переправ вблизи Дарьевки и Каховской ГЭС.
Огневой контроль переправ через реку Днепр системен и эффективен, отмечают в командовании.
Подтвержденные потери врага составляют:
Ликвидировано 4 склада вражеских боеприпасов в Бериславском, Херсонском и Баштанском районах.
Напомним, вчера вечером в небе над Николаевской областью украинская противовоздушная оборона сбила две вражеские авиационные ракеты.
Кроме того, в районе Новогригоровки Николаевской области Вооруженные силы уничтожили российский ударный вертолет Ка-52.
|
Чи відбудеться у Миколаєві опалювальний сезон?Станислав Мартиросов
|
Стійкість української ідентичності та війнаТарас Кремінь
|
Майже половина новин в медіа Миколаєва — про війну, 10% - політики та джинса “слуг народу”Катерина Середа
|
Почему Труханов не любит Николаев, а Путин «любит» ОдессуОлег Деренюга