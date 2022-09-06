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Авиация ВСУ нанесла 18 ударов по позициям, логистике, командным и опорным пунктам российской армии в Херсонской области.

Об этом сообщает Оперативное командование «Юг».

Также ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 370 огневых задач по поражению подразделений противовоздушной обороны врага, районов сосредоточения сил и средств, станций радиоэлектронной борьбы и понтонных переправ вблизи Дарьевки и Каховской ГЭС.

Огневой контроль переправ через реку Днепр системен и эффективен, отмечают в командовании.

Подтвержденные потери врага составляют:

86 оккупантов

4 танка

12 единиц автобронетехники

4 гаубицы 152 калибра «Мста-Б» и «Мста-С»

3 пушки 152-го калибра «Гиацинт-Б» и «Гиацинт-С»

станцию связи

противотанковый ракетный комплекс.

Ликвидировано 4 склада вражеских боеприпасов в Бериславском, Херсонском и Баштанском районах.

Напомним, вчера вечером в небе над Николаевской областью украинская противовоздушная оборона сбила две вражеские авиационные ракеты.

Кроме того, в районе Новогригоровки Николаевской области Вооруженные силы уничтожили российский ударный вертолет Ка-52.