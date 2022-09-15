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Российские силы, вероятно, нанесли удар по украинской гидротехнической инфраструктуре на Криворожье 14 сентября, чтобы воспрепятствовать украинским операциям на реке Ингулец.
Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).
— Российские источники определили как цель Карачунскую дамбу, расположенную вдоль реки Ингулец на западной окраине Кривого Рога, говорится в отчете.
На кадрах последствий удара видно, что уровень воды в реке Ингулец, протекающий к югу от Кривого Рога и важный географический объект контрнаступления украинских войск вдоль херсонско-николаевской границы, поднялся на 2,5 м.
Российские силы, возможно, нацелились на дамбу, чтобы повредить украинские понтонные мосты ниже течения – особенно на фоне недавних сообщений о том, что украинские войска пытаются расширить свой плацдарм через реку Ингулец в районе села Давидов Брид в пределах контрнаступления Херсона.
Напомним, руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул призывает эвакуироваться жителей ряда улиц в Ингулецком и Центрально-Городском районе города. Он опасается, что в результате ракетных обстрелов плотины река Ингулец может выйти из берегов.
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Российские силы, вероятно, нанесли удар по украинской гидротехнической инфраструктуре на Криворожье 14 сентября, чтобы воспрепятствовать украинским операциям на реке Ингулец.
Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW).
— Российские источники определили как цель Карачунскую дамбу, расположенную вдоль реки Ингулец на западной окраине Кривого Рога, говорится в отчете.
На кадрах последствий удара видно, что уровень воды в реке Ингулец, протекающий к югу от Кривого Рога и важный географический объект контрнаступления украинских войск вдоль херсонско-николаевской границы, поднялся на 2,5 м.
Российские силы, возможно, нацелились на дамбу, чтобы повредить украинские понтонные мосты ниже течения – особенно на фоне недавних сообщений о том, что украинские войска пытаются расширить свой плацдарм через реку Ингулец в районе села Давидов Брид в пределах контрнаступления Херсона.
Напомним, руководитель военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул призывает эвакуироваться жителей ряда улиц в Ингулецком и Центрально-Городском районе города. Он опасается, что в результате ракетных обстрелов плотины река Ингулец может выйти из берегов.